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Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду

Сенатор Ковитиди: странам Прибалтики вернутся бумерангом меры на транспортную блокаду
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Фото: РИА Новости/Андрей Александров
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Ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда станут бумерангом для стран Балтии. Об этом 19 июня заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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«Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернутся в страны Прибалтики», — написала она в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, Литва, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты, очередной раз выстрелила себе в ногу.

«Являясь, мягко говоря, недостаточно развитым регионом, Литва не в состоянии удержать своих граждан, поскольку люди просто уезжают из страны и не хотят жить в Литве. Пока премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните разглагольствует о неоконченной борьбе с «драконом большевистской оккупации», в самой Литве обеспокоены известием о том, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС», — написала Ковитиди.

По ее словам, то, что решение литовских властей ограничивает мобильность и возможности всех жителей Прибалтики, очевидно всем.

«Ситуация усугубляется тем, что Россия не оставит без внимания подобный недружественный в ее адрес выпад», — добавила сенатор.

18 июня вступил в силу запрет на транзит грузов в Калининград через Литву. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из ЕС, в которые входя стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Это, по предварительным оценкам, составляет от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

На следующий день калининградский губернатор назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Калининградская область является полуэксклавом России, так как не имеет с ее основной территорией общей сухопутной границы, но соединена с ней морем.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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