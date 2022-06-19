Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду

Ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда станут бумерангом для стран Балтии. Об этом 19 июня заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернутся в страны Прибалтики», — написала она в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, Литва, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты, очередной раз выстрелила себе в ногу.

«Являясь, мягко говоря, недостаточно развитым регионом, Литва не в состоянии удержать своих граждан, поскольку люди просто уезжают из страны и не хотят жить в Литве. Пока премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните разглагольствует о неоконченной борьбе с «драконом большевистской оккупации», в самой Литве обеспокоены известием о том, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС», — написала Ковитиди.

По ее словам, то, что решение литовских властей ограничивает мобильность и возможности всех жителей Прибалтики, очевидно всем.

«Ситуация усугубляется тем, что Россия не оставит без внимания подобный недружественный в ее адрес выпад», — добавила сенатор.

18 июня вступил в силу запрет на транзит грузов в Калининград через Литву. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из ЕС, в которые входя стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Это, по предварительным оценкам, составляет от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

На следующий день калининградский губернатор назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Калининградская область является полуэксклавом России, так как не имеет с ее основной территорией общей сухопутной границы, но соединена с ней морем.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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