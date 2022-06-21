Европейские лидеры отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги не согласились на оперативную передачу вооружения Украине в ответ на соответствующую просьбу лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.

«И всё же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — написал автор материала.

Уточняется, что на фоне негативных последствий для экономики Европы от антироссийских санкций Запад демонстрирует признаки «усталости от Украины».

Кроме того, в статье указывается на малую вероятность быстрого вхождения Украины в Евросоюз.

Ранее, 16 июня, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги посетили Киев. Политики поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. По итогам переговоров французский лидер заявил, что Запад не будет поставлять Киеву самолеты и танки.

Как счел первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, визит президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Италии на Украину был показательной поездкой с целью морально поддержать Киев. Между тем, уточнил он, в дальнейшем Запад благополучно оставит Украину, «чтобы не ввязываться в большой конфликт с Россией».

В ответ на отказ в оперативной передаче западного вооружения Киеву украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что при отсутствии военной помощи от стран Запада Украина вынуждена будет воевать лопатами. Он подчеркнул, что будет благодарен даже за запоздалые поставки оружия.

Как заявил испанский политолог, президент центра аналитики и государственной стратегии EKAI Group Адриан Селайя в комментарии «Известиям», европейские политики начали менять свою риторику по Украине. На смену риторики при этом влияет, в частности, такой фактор, как задержка процесса отправки обещанного оружия. По его словам, западные страны окажут давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы возобновить переговорный процесс с Москвой.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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