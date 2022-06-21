Реклама
Прямой эфир

Европейские лидеры отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия

LA Times: Макрон, Шольц и Драги в Киеве отказали Зеленскому в оперативной передаче оружия
0
Фото: REUTERS/Ludovic Marin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги не согласились на оперативную передачу вооружения Украине в ответ на соответствующую просьбу лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.

Условно-несрочно: что меняет рекомендация дать Украине статус кандидата в ЕС
И что предложено сделать Киеву для реализации европейской перспективы

«И всё же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — написал автор материала.

Уточняется, что на фоне негативных последствий для экономики Европы от антироссийских санкций Запад демонстрирует признаки «усталости от Украины».

Кроме того, в статье указывается на малую вероятность быстрого вхождения Украины в Евросоюз.

Ранее, 16 июня, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги посетили Киев. Политики поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. По итогам переговоров французский лидер заявил, что Запад не будет поставлять Киеву самолеты и танки.

Как счел первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, визит президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Италии на Украину был показательной поездкой с целью морально поддержать Киев. Между тем, уточнил он, в дальнейшем Запад благополучно оставит Украину, «чтобы не ввязываться в большой конфликт с Россией».

В ответ на отказ в оперативной передаче западного вооружения Киеву украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что при отсутствии военной помощи от стран Запада Украина вынуждена будет воевать лопатами. Он подчеркнул, что будет благодарен даже за запоздалые поставки оружия.

Как заявил испанский политолог, президент центра аналитики и государственной стратегии EKAI Group Адриан Селайя в комментарии «Известиям», европейские политики начали менять свою риторику по Украине. На смену риторики при этом влияет, в частности, такой фактор, как задержка процесса отправки обещанного оружия. По его словам, западные страны окажут давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы возобновить переговорный процесс с Москвой.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022