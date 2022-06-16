Макрон сообщил об отказе Запада поставлять Украине самолеты и танки

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о договоренности между представителями стран Запада прекратить поставки Украине штурмовых самолетов и танков, о чем стало известно в четверг, 16 июня.

«Это почти официальная позиция партнеров по НАТО: мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому мы договорились не поставлять определенные вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки. Было решено их не поставлять, и президент [Украины Владимир] Зеленский в курсе этой договоренности», — приводит слова французского лидера украинское агентство «Укринформ».

Макрон добавил, что Франция помогает Украине главным образом боеприпасами и «определенными видами вооружений», бронированной техникой. Он также заявил о планах поставить Киеву еще шесть самоходных 155-мм гаубиц «Цезарь» в дополнение к 12 самоходным артиллерийским установкам (САУ), которые были поставлены ранее.

10 июня стало известно, что Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого.

Представитель России при ООН Василий Небензя днем ранее заявил, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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