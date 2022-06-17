Тождественный прием: с чем лидеры Италии, Франции и ФРГ приехали в Киев
Германия, Италия, Франция и Румыния выступают за предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз. Таков главный итог визита лидеров этих стран в Киев. До последнего не было ясно, состоится ли он и с чем конкретно главы государств едут к украинскому президенту. В Москве дали понять, что следят за этой поездкой, — в Кремле выражали надежду, что европейские лидеры «сподвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел», подтолкнув его к столу переговоров. Однако ожидания Москвы главы стран ЕС не оправдали — заявлений в пользу уступок со стороны Киева не прозвучало.
Необъявленный визит
О том, что 16 июня лидеры Германии, Италии и Франции — канцлер Олаф Шольц, премьер-министр Марио Драги и президент Эммануэль Макрон — вместе приедут в Киев, зарубежные СМИ начали писать за несколько дней до предполагаемого визита. Цели поездки назывались разные: германская газета Bild сообщала, что в центре будут поставки Украине вооружений и заявка Украины на вступление в ЕС; итальянская La Stampa писала, что политики обсудят с президентом Владимиром Зеленским разблокировку коридоров для вывоза зерна из украинских портов.
Какой в итоге будет повестка встречи, похоже, не знали даже в Киеве. «Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины», — написал в Telegram глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.
«По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и просьбу вернуться в переговорный процесс с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — предположил советник главы украинского МВД Виктор Андрусив. Советник ОПУ Алексей Арестович в беседе с газетой Bild выразил опасение, что европейские лидеры в Киеве «попытаются достичь «Минска-3».
Официальных анонсов и подтверждений визита не было вплоть до утра 16 июня — то, что европейские лидеры прибыли в украинскую столицу, стало очевидно, когда в СМИ появились фото из вагона поезда (после начала российской операции зарубежные представители приезжают в Киев только по железной дороге) и видео с вокзального перрона. Одновременно с лидерами Германии, Италии и Франции в Киев прибыл и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Первым делом высокие гости посетили Ирпень — город в Киевской области в 25 км от украинской столицы, где до конца марта находились российские войска. После их ухода в СМИ начали появляться свидетельства гибели мирных жителей. Украинская сторона обвинила в этом РФ; Россия назвала случившееся в Ирпене и других городах (Буча, Бородянка) провокацией.
В Ирпене Эммануэль Макрон сообщил: на днях европейцы начали предоставлять Украине финансовую помощь на восстановление пострадавших в результате военных действий городов. Какие страны, сколько средств и как это делают, французский президент не уточнил.
Прояснила цели поездки пресс-конференция пяти лидеров, которая прошла во второй половине дня в Киеве. Она показала, что обсуждение вышло за пределы предполагаемых тем, — главы государств поговорили об усилении обороны Украины, послевоенном восстановлении, продовольственном кризисе, санкциях против РФ и интеграции Киева в ЕС.
В ожидании решения
Главным итогом стала единогласная позиция Германии, Италии, Румынии и Франции в пользу того, чтобы «немедленно» присвоить Украине статус кандидата в ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон
«Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии», — сказал Эммануэль Макрон.
Заявку на этот статус Киев подал 28 февраля, через четыре дня после начала российской операции. Вслед за ней заявки подали Кишинев и Тбилиси. Оценку по всем трем Еврокомиссия представит 17 июня. По сообщениям европейских СМИ, вердикт может быть в пользу Киева и Кишинева (насчет Тбилиси у ЕК есть сомнения). Комиссия может дать только рекомендацию — итоговое решение принимают 27 стран-членов (о нем, скорее всего, станет известно на Евросовете 23-24 июня).
В России стремление Украины в Евросоюз всегда воспринимали спокойно — проблемой было ее желание вступить в НАТО. Теперь же российские представители ставят между ЕС и Североатлантическим альянсом знак равенства, называя первую организацию «неким придатком» второй. При этом в Москве уверены: в ближайшие годы членом Евросоюза Киев не станет.
— Срочность этого вопроса достаточно искусственна. Все понимают, что в обозримой перспективе никакого членства Украины не будет. Тем более, вопрос фактически не о членстве, а о статусе кандидата, — сказал «Известиям» постпред России при ЕС Владимир Чижов. — Не далее как завтра Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке, которое потом попадет на саммит Евросоюза. Вслед за ним будет саммит «семерки», потом саммит НАТО. Вопрос может стоять шире — в частности, что им дальше делать со своими «клиентами» на Украине. Не буду говорить однозначно, что все это — проявления растерянности. Скорее, это попытки найти линию в нынешней развивающейся не по сценарию ситуации.
В экспертном сообществе обращают внимание на состав делегации — то, что в нее вошли лидеры трех ведущих стран ЕС, можно считать как сигнал безоговорочной поддержки Украины.
— Но для присвоения Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз должен быть консенсус, а его, судя по всему, сейчас нет. С одной стороны, мы видим желание поддержать Киев; с другой стороны, статус кандидата предполагает выполнение ряда условий, некоторые из которых Украина не выполняет. Интрига в том, на чем будет сконцентрировано внимание европейцев: на бюрократических аспектах или на требованиях политического момента, — сказал «Известиям» завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников.
Сказать, дадут ли Украине статус кандидата, по-прежнему сложно — вероятно, она получит статус потенциального кандидата; само по себе это уже немало, поскольку будет означать, что ЕС всерьез рассматривает европейскую перспективу Киева и готов с ним над этим работать, резюмировал эксперт.
В поле зрения
В Москве дали понять, что держат этот визит в поле зрения. 16 июня представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что европейские лидеры обсудят с украинским коллегой не только поставки оружия, но «используют контакт для того, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел». По его словам, российско-украинские переговоры сейчас «не продвигаются».
В эти дни представители России неоднократно заявляли, что хотели бы возобновить диалог. 15 июня на встрече высоких представителей БРИКС секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал: РФ «заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия».
На следующий день глава российской переговорной делегации советник президента Владимир Мединский эту мысль повторил. По его словам, к середине апреля Москва передала Киеву «согласованный на 75% переговорными группами проект договора»
Лидеры стран ЕС посетили город Ирпень под Киевом
«Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет в переговорах паузу. Соответственно, у меня складывается ощущение, что мир руководству Украины не нужен», — сказал представитель РФ.
Киев отказ от переговоров не отрицает. Как сказал 14 июня член украинской делегации советник ОПУ Михаил Подоляк, «если нет силового ответа такому государству [России], к сожалению, здесь нет дипломатии и нет политики». Западные страны украинский подход разделяют — свою задачу они видят в том, чтобы поддержать Киев вооружениями.
— Москва предлагает Киеву условия капитуляции. Реальные же переговоры о мире будут возможны только тогда, когда сложатся соответствующие военные диспозиции. На то, что предлагает сейчас Россия, Украина, исходя из заявлений ее руководства, идти не собирается, — отметил в беседе с «Известиями» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
Франция анонсировала поставки Украине дополнительных вооружений (шесть артиллерийских установок Caesar калибра 155-миллиметров), а по переговорам Эммануэль Макрон подчеркнул, что навязывать Киеву те или иные уступки Париж и Берлин не будут. Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что Россия «не может навязывать мир», «диктуя Украине условия, которые окажутся неприемлемы как для Украины, так и для» европейских стран. Определять рамки мирного соглашения могут только власти и народ страны, резюмировал канцлер.