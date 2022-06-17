Тождественный прием: с чем лидеры Италии, Франции и ФРГ приехали в Киев

Германия, Италия, Франция и Румыния выступают за предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз. Таков главный итог визита лидеров этих стран в Киев. До последнего не было ясно, состоится ли он и с чем конкретно главы государств едут к украинскому президенту. В Москве дали понять, что следят за этой поездкой, — в Кремле выражали надежду, что европейские лидеры «сподвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел», подтолкнув его к столу переговоров. Однако ожидания Москвы главы стран ЕС не оправдали — заявлений в пользу уступок со стороны Киева не прозвучало.

Необъявленный визит

О том, что 16 июня лидеры Германии, Италии и Франции — канцлер Олаф Шольц, премьер-министр Марио Драги и президент Эммануэль Макрон — вместе приедут в Киев, зарубежные СМИ начали писать за несколько дней до предполагаемого визита. Цели поездки назывались разные: германская газета Bild сообщала, что в центре будут поставки Украине вооружений и заявка Украины на вступление в ЕС; итальянская La Stampa писала, что политики обсудят с президентом Владимиром Зеленским разблокировку коридоров для вывоза зерна из украинских портов.

Какой в итоге будет повестка встречи, похоже, не знали даже в Киеве. «Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины», — написал в Telegram глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

«По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и просьбу вернуться в переговорный процесс с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — предположил советник главы украинского МВД Виктор Андрусив. Советник ОПУ Алексей Арестович в беседе с газетой Bild выразил опасение, что европейские лидеры в Киеве «попытаются достичь «Минска-3».

Тождественный прием Фото: REUTERS/Ludovic Marin

Официальных анонсов и подтверждений визита не было вплоть до утра 16 июня — то, что европейские лидеры прибыли в украинскую столицу, стало очевидно, когда в СМИ появились фото из вагона поезда (после начала российской операции зарубежные представители приезжают в Киев только по железной дороге) и видео с вокзального перрона. Одновременно с лидерами Германии, Италии и Франции в Киев прибыл и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Первым делом высокие гости посетили Ирпень — город в Киевской области в 25 км от украинской столицы, где до конца марта находились российские войска. После их ухода в СМИ начали появляться свидетельства гибели мирных жителей. Украинская сторона обвинила в этом РФ; Россия назвала случившееся в Ирпене и других городах (Буча, Бородянка) провокацией.

В Ирпене Эммануэль Макрон сообщил: на днях европейцы начали предоставлять Украине финансовую помощь на восстановление пострадавших в результате военных действий городов. Какие страны, сколько средств и как это делают, французский президент не уточнил.

Прояснила цели поездки пресс-конференция пяти лидеров, которая прошла во второй половине дня в Киеве. Она показала, что обсуждение вышло за пределы предполагаемых тем, — главы государств поговорили об усилении обороны Украины, послевоенном восстановлении, продовольственном кризисе, санкциях против РФ и интеграции Киева в ЕС.

В ожидании решения

Главным итогом стала единогласная позиция Германии, Италии, Румынии и Франции в пользу того, чтобы «немедленно» присвоить Украине статус кандидата в ЕС.

Тождественный прием Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Ludovic Marin

«Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии», — сказал Эммануэль Макрон.

Заявку на этот статус Киев подал 28 февраля, через четыре дня после начала российской операции. Вслед за ней заявки подали Кишинев и Тбилиси. Оценку по всем трем Еврокомиссия представит 17 июня. По сообщениям европейских СМИ, вердикт может быть в пользу Киева и Кишинева (насчет Тбилиси у ЕК есть сомнения). Комиссия может дать только рекомендацию — итоговое решение принимают 27 стран-членов (о нем, скорее всего, станет известно на Евросовете 23-24 июня).

В России стремление Украины в Евросоюз всегда воспринимали спокойно — проблемой было ее желание вступить в НАТО. Теперь же российские представители ставят между ЕС и Североатлантическим альянсом знак равенства, называя первую организацию «неким придатком» второй. При этом в Москве уверены: в ближайшие годы членом Евросоюза Киев не станет.

— Срочность этого вопроса достаточно искусственна. Все понимают, что в обозримой перспективе никакого членства Украины не будет. Тем более, вопрос фактически не о членстве, а о статусе кандидата, — сказал «Известиям» постпред России при ЕС Владимир Чижов. — Не далее как завтра Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке, которое потом попадет на саммит Евросоюза. Вслед за ним будет саммит «семерки», потом саммит НАТО. Вопрос может стоять шире — в частности, что им дальше делать со своими «клиентами» на Украине. Не буду говорить однозначно, что все это — проявления растерянности. Скорее, это попытки найти линию в нынешней развивающейся не по сценарию ситуации.

Тождественный прием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

В экспертном сообществе обращают внимание на состав делегации — то, что в нее вошли лидеры трех ведущих стран ЕС, можно считать как сигнал безоговорочной поддержки Украины.

— Но для присвоения Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз должен быть консенсус, а его, судя по всему, сейчас нет. С одной стороны, мы видим желание поддержать Киев; с другой стороны, статус кандидата предполагает выполнение ряда условий, некоторые из которых Украина не выполняет. Интрига в том, на чем будет сконцентрировано внимание европейцев: на бюрократических аспектах или на требованиях политического момента, — ​сказал «Известиям» завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников.

Сказать, дадут ли Украине статус кандидата, по-прежнему сложно — вероятно, она получит статус потенциального кандидата; само по себе это уже немало, поскольку будет означать, что ЕС всерьез рассматривает европейскую перспективу Киева и готов с ним над этим работать, резюмировал эксперт.

В поле зрения

В Москве дали понять, что держат этот визит в поле зрения. 16 июня представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что европейские лидеры обсудят с украинским коллегой не только поставки оружия, но «используют контакт для того, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел». По его словам, российско-украинские переговоры сейчас «не продвигаются».

В эти дни представители России неоднократно заявляли, что хотели бы возобновить диалог. 15 июня на встрече высоких представителей БРИКС секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал: РФ «заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия».

На следующий день глава российской переговорной делегации советник президента Владимир Мединский эту мысль повторил. По его словам, к середине апреля Москва передала Киеву «согласованный на 75% переговорными группами проект договора»

Тождественный прием Лидеры стран ЕС посетили город Ирпень под Киевом Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

«Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет в переговорах паузу. Соответственно, у меня складывается ощущение, что мир руководству Украины не нужен», — сказал представитель РФ.

Киев отказ от переговоров не отрицает. Как сказал 14 июня член украинской делегации советник ОПУ Михаил Подоляк, «если нет силового ответа такому государству [России], к сожалению, здесь нет дипломатии и нет политики». Западные страны украинский подход разделяют — свою задачу они видят в том, чтобы поддержать Киев вооружениями.

— Москва предлагает Киеву условия капитуляции. Реальные же переговоры о мире будут возможны только тогда, когда сложатся соответствующие военные диспозиции. На то, что предлагает сейчас Россия, Украина, исходя из заявлений ее руководства, идти не собирается, — отметил в беседе с «Известиями» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Франция анонсировала поставки Украине дополнительных вооружений (шесть артиллерийских установок Caesar калибра 155-миллиметров), а по переговорам Эммануэль Макрон подчеркнул, что навязывать Киеву те или иные уступки Париж и Берлин не будут. Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что Россия «не может навязывать мир», «диктуя Украине условия, которые окажутся неприемлемы как для Украины, так и для» европейских стран. Определять рамки мирного соглашения могут только власти и народ страны, резюмировал канцлер.