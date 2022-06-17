В Совфеде назвали основную цель визита Макрона, Шольца и Драги в Киев

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Сенатор Джабаров: визит Шольца, Макрона и Драги был показательной поездкой для моральной поддержки Киева
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину был показательной поездкой с целью морально поддержать Киев. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, не исключив, что европейские лидеры подталкивали президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с РФ.

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«Я не исключаю, что они подталкивали Зеленского к возобновлению переговоров с Россией. <…> Что касается самих европейских лидеров, которые вчера были в Киеве, откровенно говоря, они давно себя скомпрометировали откровенно русофобской политикой. С одной стороны, призывают к миру, но [с другой стороны] тот же Макрон поставляет дальнобойное оружие, которое сейчас обстреливает Донецк и другие города Донецкой и Луганской народных республик», — указал он.

По мнению сенатора, визит Шольца, Макрона и Драги был показательной поездкой с целью морально поддержать Киев. Джабаров предположил, что в дальнейшем Запад благополучно оставит Украину, «чтобы не ввязываться в большой конфликт с Россией».

«Если Украина планирует выйти достойно из сложившейся ситуации, пусть ищет пути для переговоров с Россией. Тем более наши мирные предложения им давно были переданы, на которые они не отвечают», — заключил парламентарий.

Накануне немецкая газета Die Welt сообщила, что прибывшие на Украину лидеры трех европейских стран «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Как отметили в издании, находясь в Киеве, Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Как рассказал «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, визит Макрона, Драги и Шольца нацелен на «некий зондаж того, насколько гибка позиция Киева в отношении урегулирования ситуации». Эксперт отметил, что удастся ли им ее смягчить — большой вопрос, и подчеркнул, что параллельно с изменением риторики страны Запада наращивают объемы военной помощи Украине.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также за день до этого заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

29 марта в Стамбуле состоялся последний, четвертый по счету, на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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