Эксперт назвал цель визита Макрона, Шольца и Драги в Киев

Визит президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и канцлера Германии Олафа Шольца на Украину нацелен на «зондаж» позиции Киева касательно урегулирования ситуации. Об этом в четверг, 16 июня, заявил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Как отметил эксперт, официальные позиции западных стран меняются очень медленно и какого-то принципиального сдвига в настоящее время зафиксировать нельзя.

«Но если обратить внимание на общий настрой тех, кого можно отнести к политической элите, то проскальзывает несколько иная тональность, чем была месяц назад: всё больше сомнений в том, что Украина сможет перейти в успешное контрнаступление и ей удастся выполнить ту программу, которую она провозгласила сразу после начала конфликта», — указал он.

Вместе с тем Кортунов допустил, что возможный совместный визит германского, итальянского и французского лидеров предполагает «некий зондаж того, насколько гибка позиция Киева в отношении урегулирования». Удастся ли им ее смягчить, большой вопрос, подчеркнул эксперт, добавив, что параллельно с изменением риторики западные страны продолжают наращивать объемы военной помощи Украине.

О том, что Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев с рабочим визитом, стало известно ранее в этот день. По данным СМИ, они планируют встретиться с главой государства Владимиром Зеленским.

До этого министр-делегат при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что трио обсудит с Зеленским помощь Украине, в том числе вооруженную. Также на повестке дня вступление Украины в Евросоюз.

При этом в начале мая Шольц сообщил о своем отказе ехать на Украину, после того как украинские власти отказали в приглашении в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Тогда же в его адрес прозвучало оскорбление посла Украины в Германии Мельника, который назвал Шольца обиженной ливерной колбасой. Извиняться за свои слова он впоследствии отказался.

Киев уже посетили президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Анджей Дуда, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис встретились с украинским лидером.

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

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