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Президенты Польши и стран Балтии посетят Киев 13 апреля

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Президент Эстонии Алар Карис вместе с главой Польши Анджеем Дудой, лидером Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом отправились с визитом Киев. Об этом заявил в среду, 13 апреля, представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох в Twitter.

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В столице Украины главы государств проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят спецоперацию РФ по защите Донбасса.

Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но украинские власти сочли его присутствие нежелательным.

В тот же день немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России.

Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной к России политики кабмина ФРГ.

3 апреля посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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