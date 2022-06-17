В Германии рассказали о непубличной попытке убедить Зеленского договориться с РФ
Прибывшие на Украину лидеры трех европейских стран «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом написали в немецкой газете Die Welt.
Ранее, 16 июня, стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев.
Издание отмечает, что, находясь в Киеве, Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. «В любом случае мы поддерживаем статус присоединения Украины к Европейскому союзу», — сказал Макрон от имени всех троих.
«Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — пишет газета.
Издание напоминает про экономический ущерб, который понесли эти три страны из-за конфликта.
«Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня», — отмечает Die Welt.
Кроме того, отмечается, что Макрон пояснил свою позицию в конфликте, так как за несколько недель он превратился «из высокопоставленного европейского дипломата и понимающего Зеленского в хладнокровного прагматика, которого с учетом экономических последствий войны, казалось, больше заботил конец, чем целостность Украины». Газета подметила, что в Киеве это вызвало непонимание, даже разочарование.
Премьер-министр Италии затронул и вопрос поставок зерна.
«Мы должны освободить миллионы тонн зерна, которые заблокированы в портах Черного моря. Сегодня я узнал, что порты должны быть разминированы через две недели, потому что урожай прибудет в конце сентября» — сказал он.
Драги предложил зерновые коридоры, чтобы не допустить перерастания гуманитарного кризиса в Украине в глобальную катастрофу.
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