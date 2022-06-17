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В Германии рассказали о непубличной попытке убедить Зеленского договориться с РФ

Welt: Шольц, Макрон и Драги непублично убеждали Зеленского договариваться с Россией
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sadak Souici
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Прибывшие на Украину лидеры трех европейских стран «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом написали в немецкой газете Die Welt.

Тождественный прием: с чем лидеры Италии, Франции и ФРГ приехали в Киев
И чего от этого визита ожидала Россия

Ранее, 16 июня, стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев.

Издание отмечает, что, находясь в Киеве, Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. «В любом случае мы поддерживаем статус присоединения Украины к Европейскому союзу», — сказал Макрон от имени всех троих.

«Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — пишет газета.

Издание напоминает про экономический ущерб, который понесли эти три страны из-за конфликта.

«Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня», — отмечает Die Welt.

Кроме того, отмечается, что Макрон пояснил свою позицию в конфликте, так как за несколько недель он превратился «из высокопоставленного европейского дипломата и понимающего Зеленского в хладнокровного прагматика, которого с учетом экономических последствий войны, казалось, больше заботил конец, чем целостность Украины». Газета подметила, что в Киеве это вызвало непонимание, даже разочарование.

Премьер-министр Италии затронул и вопрос поставок зерна.

«Мы должны освободить миллионы тонн зерна, которые заблокированы в портах Черного моря. Сегодня я узнал, что порты должны быть разминированы через две недели, потому что урожай прибудет в конце сентября» — сказал он.

Драги предложил зерновые коридоры, чтобы не допустить перерастания гуманитарного кризиса в Украине в глобальную катастрофу.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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