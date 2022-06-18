Испанский политолог заявил о смене риторики лидеров ЕС по Украине

Европейские политики начали менять свою риторику по Украине и намерены заставить Киев вернуться к переговорам с Россией, в том числе по уступкам части территорий. Об этом в субботу, 18 июня, в комментарии «Известиям» заявил испанский политолог, президент центра аналитики и государственной стратегии EKAI Group Адриан Селайя.

Как считает эксперт, есть два ключевых фактора, которые влияют на смену риторики стран Евросоюза. Первое, это задержка процесса отправки обещанного оружия. И второе, это радикальные изменения тона и содержания заявлений политических лидеров Европы на фоне антироссийских санкций.

«Если раньше они призывали Украину придерживаться твердой позиции, то теперь разные лидеры одновременно начали в различных своих заявлениях менять тон в сторону призыва к переговорам, говоря, что Украине придется уступить территории, что надо достичь согласия и сохранить отношения с Россией. Перемена тенденции очевидна», — пояснил Селайя.

По его словам, западные страны окажут давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы возобновить переговорный процесс с Москвой.

«Это будет встреча, на которой на Украину будет оказано давление с тем, чтобы заставить ее начать переговорный процесс. Не думаю, что на этой однодневной встрече они будут обсуждать детали, какие именно территории. Давление в основном будет направлено на начало переговорного процесса, в том числе в части уступки территорий», — сказал политолог.

Он добавил, что если ранее европейские лидеры готовы были пожертвовать собственной экономикой в стремлении навредить России, то в все изменилось в тот момент, когда стало очевидно, Россия выиграет в этом конфликте — причем «в том темпе, в каком сама захочет». Эти обстоятельства, по его мнению, вместе с беспокойством, вызванным экономическим кризисом, заставили очень быстро изменить позицию всех европейских лидеров.

В этот же день глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о поступающих Киеву предложениях прекратить сопротивление. Призывы к компромиссу он назвал «побочным продуктом растущей усталости». По мнению Кулебы, компромисс с Россией может показаться заманчивым, особенно с учетом роста издержек из-за сложившейся ситуации, однако эта уступка придаст смелости российскому правительству и позволит ему «переписать правила глобального порядка», уверен он. При этом глава МИД отмечал, что любой конфликт рано или поздно заканчивается дипломатией.

Также в субботу глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры об условиях мирного соглашения с Россией в конце августа. Он подчеркнул, что Киев будет говорить с позиции силы, так как именно в августе возможно контрнаступление украинских боевиков.

Также на эту тему высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, переговоры России и Украины могут быть продолжены. Даже при том, что пока никаких подвижек в переговорном процессе сторон нет.

С начала спецоперации по защите Донбасса стороны провели четыре очные встречи. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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