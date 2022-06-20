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Глава МИД Украины пообещал воевать лопатами без западного оружия

Кулеба заявил, что Украина будет воевать лопатами при отсутствии поставок западного оружия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина продолжала бы бороться против России даже при отсутствии военной помощи от стран Запада. Защищались бы лопатами, заверил в интервью телеканалу ARD 19 июня украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем сражаться лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта борьба — это война за наше существование. Таким образом, чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено на фронт, тем больше нам это поможет», — сказал он.

Кулеба добавил: если оружие поступит позже, за него всё равно поблагодарят, но потерь будет несоизмеримо больше — «многие битвы будут проиграны, многие люди погибнут», заявил он.

17 июня Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs заявил, что недавние призывы к компромиссу — побочный продукт растущей усталости. Предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир, нереалистично.

Тогда же пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги во время своего визита в Киев не пытались «за закрытыми дверями» убедить Владимира Зеленского сесть за переговорный стол с Россией.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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