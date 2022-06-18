Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление

Недавние призывы к компромиссу — побочный продукт растущей усталости. Предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир нереалистично, написал в статье для журнала Foreign Affairs от 17 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских государствах. Некоторые из них начинали беседу с подтверждения поддержки нашего дела, прежде чем сделать резкий разворот, вежливо предложив нам прекратить сопротивление. Это немыслимое предложение, но их доводы просты: им нужно зерно, попавшее в ловушку в наших портах из-за морской блокады России, и они готовы пожертвовать независимостью Украины, чтобы получить его», — написал он.

По мнению Кулебы, компромисс с Россией может показаться заманчивым, особенно с учетом роста издержек из-за сложившейся ситуации. Однако эта уступка придаст смелости российскому правительству «совершать нападения в других частях мира и позволит ему переписать правила глобального порядка», уверен глава МИД Украины.

При этом он отметил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается дипломатией.

В этот же день пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги во время своего визита в Киев не пытались «за закрытыми дверями» убедить Владимира Зеленского сесть за переговорный стол с Россией.

Также на эту тему высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, переговоры России и Украины могут быть продолжены. Даже при том, что пока никаких подвижек в переговорном процессе сторон нет.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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