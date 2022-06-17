Песков допустил продолжение переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины могут быть продолжены. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговоров никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет», — рассказал пресс-секретарь российского президента в беседе с «РИА Новости».

Информация о возможном продолжении диалога появилась в СМИ со ссылкой на главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого, который участвовал в переговорах российской и украинской делегаций, добавила «Газета.Ru».

Ранее в этот день украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе еще не пришло. С украинской стороны данные о близости переговоров стали появляться после визита в Киев глав европейских государств 16 июня.

17 июня пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров выступил с опровержением информации о том, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги во время своего визита в Киев якобы пытались «за закрытыми дверями» убедить украинского президента Владимира Зеленского сесть за переговорный стол с Россией.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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