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Зеленский встретился с Макроном, Драги, Шольцем и Йоханнисом в Киеве

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и румынским лидером Клаусом Йоханнисом после их визита в город Ирпень в Бучанском районе Киевской области. Об этом 16 июня сообщил французский телеканал BFM TV.

«Владимир Зеленский встретил Эммануэля Макрона вскоре после полудня в Мариинском дворце. Он и лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала [российской спецоперации] 24 февраля», — отметил телеканал.

О том, что Макрон, Шольц и Драги планируют посетить Киев, стало известно 11 июня. Как отмечали источники в украинских и французских правительственных кругах, Берлин и Париж уже давно вели переговоры по поводу совместного визита. Идея взять с собой Драги принадлежит французской стороне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июня заявил, что представители европейских стран, которые прибыли в Киев, будут обсуждать тему украинского зерна. Хочется надеяться, что лидеры государств не будут концентрироваться на поддержке Украины только путем накачивания ее оружием, отметил он. По словам Пескова, «это бесполезно, продлит страдания людей и нанесет больший ущерб этой стране». Он выразил надежду, что приехавшие в Киев европейские лидеры сподвигнут президента Украины Владимира Зеленского на то, чтобы он реально посмотрел на положение дел.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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