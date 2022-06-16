Песков прокомментировал визит Макрона, Шольца и Драги на Украину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 16 июня, заявил, что представители трех западных государств, которые прибыли в Киев, будут обсуждать тему украинского зерна.

Ранее в этот день стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев.

«Мы знаем готовность нашей страны способствовать урегулирования этого кризиса и вывозу из украинских портов зерна, знаем усилия турецких коллег, но не знаем позицию Украины, хочет ли она, потому что они молчат», — сказал Песков.

Также он добавил, что хочется надеяться, что лидеры государств не будут концентрировать на поддержке Украины только путем накачивания ее оружием.

«Это бесполезно, продлит страдания людей и нанесет больший ущерб этой стране. Надеемся, что они сподвигнуть [президента Украины Владимира] Зеленского на то, чтобы он реально посмотрел на положение дел», — сказал Песков журналистам, комментируя новость о визите политиков на Украину.

Ранее в этот день стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев.

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