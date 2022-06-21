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Путин заявил об отстаивании российскими военными права на суверенное развитие РФ

Путин заявил, что российские военные отстаивают право РФ на суверенное развитие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские военные отстаивают право РФ на суверенное развитие, бойцы действуют как настоящие герои. Об этом во вторник, 21 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

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«Сегодняшние офицеры и солдаты России, наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной, самоотверженно сражаются за Родину. За наш народ. Ведут борьбу с международными террористами в Сирии. Защищают Донбасс от неонацистов. Отстаивают мир, безопасность нашего народа, право России на суверенное развитие», — сказал он.

Президент отметил, что Россия гордится тем, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса российские военные действуют мужественно и профессионально, как настоящие герои. Кроме того, бойцы разных национальностей сражаются плечом к плечу.

«В этом единении, вере в правоту своего дела, в той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, великая несокрушимая сила России», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы и совершенствовать их боевой состав с учетом потенциальных военных угроз и рисков. Он отметил, что власти будут продолжать оснащать войска новыми системами вооружения.

«Среди приоритетных направлений — оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед», — заявил глава государства.

9 июня Путин также указал на необходимость обеспечения государственного суверенитета. По его словам, для того чтобы претендовать на какое-то лидерство, любая страна должна обеспечить свой суверенитет. Президент отметил, что страна может быть либо суверенной, либо колонией, промежуточного состояния нет.

25 мая российский лидер отметил, что все участники специальной военной операции России по защите Донбасса являются героями, и относиться к ним нужно как к героям. Путин также пообещал госнаграды бойцам, рискующим жизнью в ходе спецоперации.

До этого, 9 мая, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин вручил отцу погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха») звезду Героя России, звездой был награжден его сын посмертно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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