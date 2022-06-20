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Корреспонденты «Известий» рассказали о применяемом против Донбасса западном оружии

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Корреспонденты «Известий» Семен Еремин и Дмитрий Астрахань 20 июня рассказали о том, какое западное оружие используют украинские боевики для обстрелов городов Донбасса и борьбы против подразделений Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Для обстрела Донецка украинские националисты использовали 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR западного производства. Как рассказал Семен Еремин, против мирного населения шли все типы боеприпасов, которые Киеву предоставили страны НАТО: снайперские снаряды, которые предназначены для точечного уничтожения командных пунктов, снаряды с воздушным подрывом, которые нужны для ликвидации легкой техники, и кассетные боеприпасы. Оружие, которое применяют националисты, — точные и современные гаубицы, что используются для борьбы с военными, а для террора в отношении местного населения.

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Дмитрий Астрахань изучает случаи применения западных боеприпасов в Донбассе и старается их систематизировать. Так, он показал остатки запрещенного Конвенцией ООН по кассетным боеприпасам снаряда, который украинские неонацисты использовали для ударов по жилым кварталам Донецка.

Кроме того, боевики имеют американские дроны-камикадзе Switchblade, которые используют в попытках взрывать окопы на линии соприкосновения с бойцами ДНР и ЛНР. От обычных беспилотников Switchblade отличает характерный звук, благодаря которому военнослужашие донецкой и луганской армий могут их вычислять и сбивать. Как замечают военные, украинские оператора дронов-камикадзе пока не овладели управлением своих устройств в достаточно хорошей степени.

15 июня корреспондент «Известий» Семен Еремин показал видео уничтожения бойцами Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) западных дронов-камикадзе Switchblade-300. Бойцы ДНР поделились особенностями противодействия этому вооружению и отметили, что противник использует его достаточно предсказуемо, что, по их словам, позволяет легко сбивать эти дроны.

19 июня корреспондент «Известий» Даниил Емельянов показал последствия обстрелов Донецка украинскими войсками. На опубликованных кадрах видны разрушения фасадов жилых домов, а также выбитые оконные стекла.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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