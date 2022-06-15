Корреспондент «Известий» показал уничтожение дронов-камикадзе из США на Украине

Корреспондент «Известий» Семен Еремин 15 июня показал видео уничтожения бойцами Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) дронов-камикадзе Switchblade-300.

Бойцы ДНР столкнулись с этими аппаратами в Авдеевке, где на коксохимическом заводе засели боевики. Оттуда они и запускают дронов, пытаясь взорвать их рядом с позициями Народной милиции. Цена каждого такого беспилотника доходит до $6 тыс., притом что его максимальная скорость — 160 км/ч, а максимальное время нахождения в воздухе — 15 минут. По мощности взрыва этот аппарат сравним с гранатами РГД и РГД-5 — 150 г тротила. Дрон переносится в специальном тубусе и раскладывает крылья только после выброса.

Донецкие военные приспособились к уничтожению этих аппаратов. Как говорят бойцы НМ ЛНР, дроны очень легко заметить из-за большого шума, который они производят. Кроме того, из-за особенностей расположения камер на нем он не может сразу навестись на цель и вынужден делать как минимум один круг, что делает его поведение предсказуемым.

«Сразу он бомбить не будет, ему надо определиться с целью и с ориентирами… Увидел его, зашел в укрытие, взял автомат, свой сектор прикрываешь. Если он будет лететь к тебе, то ты в него попадешь с близкого расстояния», — рассказал боец Народной милиции ДНР с позывным Вульф о своем опыте борьбы с дронами-камикадзе.

Российские военные, а также бойцы армий Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять свой воинский долг во время спецоперации по защите Донбасса. Так, 13 июня Народная милиция Луганской Народной Республики опубликовала кадры работы своей артиллерии по позициям украинских неонацистов.

14 июня Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25, в котором экипажи боевых машин наносят удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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