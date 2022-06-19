Корреспондент «Известий» показал последствия украинских обстрелов Донецка

Военный корреспондент «Известий» Даниил Емельянов 19 июня показал последствия обстрелов Донецка украинскими войсками.

Столица Донецкой Народной Республики регулярно подвергается массированным обстрелам ВСУ. В воскресенье, как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram, Кировский район Донецка подвергся удару 14.30.

Донецк обстреляли снарядами натовского калибра, а Горловку — минами калибром 60 мм и снарядами калибром 152 мм.

18 ноября в рамках очередных артиллерийских ударов по территории ДНР со стороны украинских радикалов два сотрудника МЧС погибли, еще трое пострадали. Кроме того, над заводом Донецка «Топаз» на фоне нанесения ударов были замечены густые клубы черного дыма.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик ообратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

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