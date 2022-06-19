Украинские боевики выпустили по ДНР 20 снарядов калибра 152 мм

Украинские подразделения в воскресенье, 19 июня, выпустили по населенным пунктам в Донецкой Народной Республике (ДНР) 20 снарядов калибра 152 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

14 снарядов боевики выпустили по Пантелеймоновке, еще шесть — по Михайловке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Накануне СЦКК ДНР проинформировало, что за сутки число погибших в результате обстрелов республики составило пять человек, а пострадавших — 20.

18 ноября в рамках очередных артиллерийских ударов по территории ДНР со стороны украинских радикалов два сотрудника МЧС погибли, еще трое пострадали. Кроме того, над заводом Донецка «Топаз» на фоне нанесения ударов были замечены густые клубы черного дыма.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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