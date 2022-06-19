Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР

Украинские боевики утром в воскресенье, 19 июня, провели обстрел по поселку Пантелеймоновка и селу Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале, в общей сложности было выпущено 12 снарядов калибром 152 мм.

Накануне СЦКК ДНР проинформировало, что за сутки число погибших в результате обстрелов республики составило пять человек, а пострадавших — 20.

Тогда же, 18 ноября, в рамках очередных артиллерийских ударов по территории ДНР со стороны украинских радикалов два сотрудника МЧС погибли, еще трое пострадали. Кроме того, над заводом Донецка «Топаз» на фоне нанесения ударов были замечены густые клубы черного дыма.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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