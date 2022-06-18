Два сотрудника МЧС погибли во время обстрела Донецка ВСУ

Два сотрудника МЧС погибли, еще трое пострадали во время обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 18 июня, сообщает МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с различными ранениями госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель от полученных травм скончался в больнице», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что спасатели занимались ликвидацией возгорания торгового ларька, возникшего при прямом попадании артиллерийского снаряда, затем в 7 м от их служебного автомобиля упал еще один артиллерийский снаряд.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, Донецк остается под обстрелами, зафиксированы сильные задымления.

«Сильные задымления зафиксированы в районе микрорайона Гладковка. Под обстрелы попал и Ворошиловский район города. Повреждено одно из зданий Донецкого национального университета и близлежащие жилые дома», — написал он в своем Telegram-канале.

На видео, снятых из окна жилого дома, слышен прилет снаряда ВСУ и последующий взрыв. Снаряд попал по нескольким постройкам города.

Ранее в этот день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими войсками Донецка оказалась обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков. Кроме того, по данным штаба, за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР погибли два человека и еще 13 мирных жителей получили ранения.

13 июня украинские боевики также в течение дня вели массированный обстрел Донецка. Три снаряда калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому району, где находится Майский рынок. На месте разрыва начался пожар, загорелось шесть контейнеров. При обстреле погибли пять мирных жителей, ранения получили 33 человека, в том числе двое детей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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