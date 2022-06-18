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В результате обстрела ВСУ в Донецке оказалась обесточена шахта

Шахта в Донецке обесточена в результате удара ВСУ, под землей находятся 77 горняков
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В результате обстрела украинскими войсками Донецка оказалась обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков. Об этом 18 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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Жителей города призвали без надобности не покидать дома, а во время обстрела оставаться в убежищах.

По данным штаба, за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 13 мирных жителей получили ранения.

13 июня Донецк подвергся одному из самых ожесточенных обстрелов за всё время конфликта.

13 июня украинские боевики в течение дня вели массированный обстрел Донецка. Три снаряда калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому району, где находится Майский рынок. На месте разрыва начался пожар, загорелось шесть контейнеров. При обстреле погибли пять мирных жителей, ранения получили 33 человека, в том числе двое детей.

В этот же день атакам подверглись и другие районы столицы ДНР. В результате атак загорелся газопровод и пострадало здание роддома. Рожениц эвакуировали в подвал, где врачи продолжили оказывать им необходимую помощь.

Ранее депутат Народного совета ДНР, участник проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина рассказала, что за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года в ходе конфликта с Украиной ущерб ДНР превысил 600 млрд российских рублей.

Украина проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. 24 февраля на фоне обострения в регионе Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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