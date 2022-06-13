Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
Мир
Соглашение России и Никарагуа стало неожиданностью для США
Экономика
Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции
Экономика
Криптобиржа Binance приостановила вывод биткоина из-за неполадок
Экономика
Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря
Мир
Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта
Наука
ЕКА возобновило сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии «ЭкзоМарс»
Мир
Пушилин планирует обратиться за помощью к РФ после обстрелов Донецка
Экономика
Кабмин Украины запретил экспорт угля, газа и мазута
Мир
В Великобритании резко выросло число выявленных случаев оспы обезьян
Мир
Сербия пообещала не идти против России
Сюжет:

ВСУ обстреляли роддом в Донецке

В Донецке ВСУ обстреляли роддом, рожениц эвакуировали в подвал
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При обстреле Донецка со стороны ВСУ один из снарядов попал в здание Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, передает в понедельник, 13 июня, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

По его словам, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать им необходимую помощь. Само здание роддома частично разрушено в результате обстрела. В здании вылетели окна, частично обрушилась крыша и фасад.

Обстрел гражданских объектов в Донецке заметили в ООН. Спецоперация 13 июня. Онлайн-трансляция
Эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий».

Ранее в понедельник Сафиулин сообщил, что в районе 17:52 мск украинские войска выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по направлению населенный пункт Орловка — Донецк. Под удары попали Ворошиловский и Киевский районы столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Обстрел Донецка ведется в течение всего дня. Боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм по Майскому рынку в Буденновском районе города. В результате обстрела погибли три человека, среди них — женщина и ребенок. Еще 10 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и 20 снарядов по Кировскому району.

Как заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Донецк подвергся самому мощному артиллерийскому удару со стороны ВСУ с начала конфликта. Всего за несколько часов украинские боевики выпустили по городу более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов рынка в Донецке и инфраструктуры ДНР по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

За день в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли четыре человека. Еще 20 были ранены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022