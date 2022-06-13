ВСУ обстреляли роддом в Донецке

При обстреле Донецка со стороны ВСУ один из снарядов попал в здание Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, передает в понедельник, 13 июня, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

По его словам, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать им необходимую помощь. Само здание роддома частично разрушено в результате обстрела. В здании вылетели окна, частично обрушилась крыша и фасад.

Ранее в понедельник Сафиулин сообщил, что в районе 17:52 мск украинские войска выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по направлению населенный пункт Орловка — Донецк. Под удары попали Ворошиловский и Киевский районы столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Обстрел Донецка ведется в течение всего дня. Боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм по Майскому рынку в Буденновском районе города. В результате обстрела погибли три человека, среди них — женщина и ребенок. Еще 10 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и 20 снарядов по Кировскому району.

Как заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Донецк подвергся самому мощному артиллерийскому удару со стороны ВСУ с начала конфликта. Всего за несколько часов украинские боевики выпустили по городу более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов рынка в Донецке и инфраструктуры ДНР по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

За день в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли четыре человека. Еще 20 были ранены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».