Ущерб ДНР от конфликта с Украиной за 1,5 года составил 600 млрд рублей

Ущерб, который понесла Донецкая Народная Республика (ДНР) за 2014 год и первое полугодие 2015 года в ходе конфликта с Украиной, превысил 600 млрд российских рублей. Такое заявление в субботу, 18 июня, сделала депутат Народного совета ДНР, участник проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина.

Цифры, приведенные депутатом, подтверждаются документами и экспертизами. Подсчет ущерба продолжается.

«В 2019 году мы пришли к тому, что все преступления тянут за собой ущерб. Украина наносит ущерб как государству, так и каждому гражданину», — приводит слова Шишкиной ТАСС.

Для подсчета экономического ущерба, принесенного Киевом, в ДНР и была создана специальная комиссия. По словам эксперта, в озвученную сумму входит ущерб предприятиям, инфраструктуре и людям, в том числе невыплаченные пенсии и пособия, от которых Киев отказался в одностороннем порядке.

Шишкина сообщила, что подсчет ведется медленно, так как производится экспертная оценка, требуются документы, некоторые из которых утрачены в ходе боевых действий. Также пока нет физической возможности оценить ущерб в прифронтовой зоне.

1 марта в «Известия» публиковали материал о жертвах среди мирного населения Донецкой Народной Республики. В нем рассказаны реальные истории людей, ставших жертвами операции Украины в Донбассе.

Накануне были опубликованы кадры, на которых видны последствия ударов Вооруженных сил Украины по Киевскому району Донецка. Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска наносят удары по северо-западу города.

13 июня глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка со стороны боевиков Украины. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.

15 ноября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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