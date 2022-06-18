Реклама
Прямой эфир
Спорт
Майк Тайсон раскрыл причину авиадебоша с нападением на пассажира
Мир
Армия Израиля заявила об ударах по целям радикалов в секторе Газа
Общество
На Байкале произошло пятибальное землетрясение
Общество
Россиянам напомнили о выходных в День народного единства 2022 года
Мир
На заводе в Шанхае в результате взрыва возник пожар
Мир
В афганской столице прогремел взрыв в храме
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Экономика
Посол Бахрейна заявил о внедрении системы «Мир» в королевстве
Авто
Мантуров рассказал о планах возродить автобренды «Волга» и «Победа»
Мир
Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе
Сюжет:

Ущерб ДНР от конфликта с Украиной за 1,5 года составил 600 млрд рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ущерб, который понесла Донецкая Народная Республика (ДНР) за 2014 год и первое полугодие 2015 года в ходе конфликта с Украиной, превысил 600 млрд российских рублей. Такое заявление в субботу, 18 июня, сделала депутат Народного совета ДНР, участник проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина.

В режиме преступлений: что творят украинские радикалы в Донбассе
«Защитники Украины» убивают и насилуют мирное население

Цифры, приведенные депутатом, подтверждаются документами и экспертизами. Подсчет ущерба продолжается.

«В 2019 году мы пришли к тому, что все преступления тянут за собой ущерб. Украина наносит ущерб как государству, так и каждому гражданину», — приводит слова Шишкиной ТАСС.

Для подсчета экономического ущерба, принесенного Киевом, в ДНР и была создана специальная комиссия. По словам эксперта, в озвученную сумму входит ущерб предприятиям, инфраструктуре и людям, в том числе невыплаченные пенсии и пособия, от которых Киев отказался в одностороннем порядке.

Шишкина сообщила, что подсчет ведется медленно, так как производится экспертная оценка, требуются документы, некоторые из которых утрачены в ходе боевых действий. Также пока нет физической возможности оценить ущерб в прифронтовой зоне.

1 марта в «Известия» публиковали материал о жертвах среди мирного населения Донецкой Народной Республики. В нем рассказаны реальные истории людей, ставших жертвами операции Украины в Донбассе.

Накануне были опубликованы кадры, на которых видны последствия ударов Вооруженных сил Украины по Киевскому району Донецка. Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска наносят удары по северо-западу города.

13 июня глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка со стороны боевиков Украины. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.

15 ноября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022