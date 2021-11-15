Песков заявил о сложностях в обеспечении Донбасса вакцинами от коронавируса

Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. Об этом 15 ноября, комментируя информацию об отсутствии вакцин от коронавируса в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украина не предлагает обеспечить Донбасс вакцинами, что касается РФ — в плане гуманитарной помощи РФ будет делать всё возможное», — заявил он.

При этом представитель Кремля подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что в республиках Донбасса, как и во многих странах мира, наблюдается пик заболеваемости коронавирусом: рост по сравнению с прошлым годом — в 2,5–3 раза. Ситуация усугубляется тем, что в ЛНР и ДНР не хватает кадров, поскольку люди продолжают уезжать. Подчеркивалось, что республики находятся в условиях острого дефицита площадей для медицинских баз, лекарств, кислородных концентраторов, а бюджетных средств и гуманитарной помощи из России на всё не хватает.

До этого, 30 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поставит в республики Донбасса дополнительный объем вакцин от коронавируса. Он назвал этот вопрос требующим внимательного к нему отношения.

31 января стало известно, что в ДНР была доставлена вакцина «Спутник V». Прививочная кампания там стартовала 1 февраля.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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