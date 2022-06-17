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Опубликованы кадры последствий прилетов со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» в пятницу, 17 июня, публикуют кадры, на которых видны последствия ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Киевскому району Донецка.

Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска наносят удары по северо-западу Донецка.

Под Харьковом уничтожен штаб подразделения «Азова». Спецоперация на Украине 17 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

Позже в этот день представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметило, что украинские войска за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из тяжелой артиллерии, выпустив 14 снарядов калибром 152 мм.

15 июня постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что целью Киева является нанесение как можно большего ущерба гражданским лицам в Донбассе.

14 июня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что республика просит Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию для уничтожения украинской артиллерии.

13 июня глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка со стороны боевиков Украины. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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