Целью Киева является нанесение как можно большего ущерба гражданским лицам в Донбассе. Об этом в среду, 15 июня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что факты опровергают заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не намерен осуществлять удары по гражданским объектам, о чем, по его словам, свидетельствует недавний удар украинских войск по Донецку.

«Последние обстрелы Донецка — еще одно ужасное преступление, совершенное агонизирующим киевским режимом», — сказал Небензя на брифинге на полях ООН.

Он добавил, что мирные жители в Донецке были убиты в результате использования артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. По траекториям ракет установлено, что они выпущены с подконтрольных Киеву территорий из тех типов вооружений, которые были переданы Киеву странами НАТО, в том числе США, Канадой, Нидерландами, Францией и др.

Ответственность за гибель гражданских лиц дипломат в равной степени возложил на западные страны, поставляющие оружие Киеву. При этом, как считает Небензя, обстрелы Донецка не принесут Киеву никакого военного преимущества.

Накануне ситуацию в Донецке прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, назвав ее крайне напряженной. Он отметил, что обстрелы ведут к гибели гражданских лиц, в том числе детей, и призвал стороны действовать в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее, 13 июня, украинские боевики в течение дня вели массированный обстрел Донецка. Три снаряда калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому району, где находится Майский рынок. На месте разрыва начался пожар, загорелось шесть контейнеров. При обстреле погибли пять мирных жителей, ранения получили 18 человек, в том числе двое детей.

В этот же день атакам подверглись и другие районы столицы ДНР. В частности, наиболее массированный удар был нанесен по Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам. В результате атак загорелся газопровод и пострадало здание роддома. Рожениц эвакуировали в подвал, где врачи продолжили оказывать им необходимую помощь.

В общей сложности украинские боевики выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. После этого глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к РФ для противодействия обстрелам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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