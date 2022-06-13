Пушилин планирует обратиться за помощью к РФ после обстрелов Донецка

Донецкая Народная Республика (ДНР) обратится за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июня заявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.

«Противник в буквальном смысле слова перешел все грани: используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР», — отметил он в Telegram-канале.

По его словам, на фоне происходящего задействуют все дополнительные силы союзников, в первую очередь — России.

Как добавил лидер ДНР, за сутки войсками коалиции уничтожено порядка 30 огневых точек ВСУ, уничтожен командный пункт вблизи подконтрольного украинским войскам села Мемрик.

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