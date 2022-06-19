Число пострадавших в результате украинских обстрелов ДНР возросло до 20 человек

Число пострадавших за 18 июня в результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) возросло до 20 человек. Об этом в воскресенье, 19 июня, рассказали в СЦКК ДНР.

Как уточняется, дополнительная информация о пострадавших от действий радикалов поступила из Куйбышевского и Ворошилоского районов Донецка, а также населенного пункта Ясиноватая.

«Таким образом общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 июня 2022 года составляет 25 человек (пять погибших и 20 раненых)», — отмечается в сообщении, распространенном в Telegram-канале ведомства.

Тогда же, в субботу, в рамках очередных обстрелов территорий ДНР со стороны украинских радикалов два сотрудника МЧС погибли, еще трое пострадали. Кроме того, над заводом Донецка «Топаз» на фоне нанесения ударов были замечены густые клубы черного дыма.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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