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Клубы дыма заметили над заводом «Топаз» в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Клубы дыма заметили 18 июня над заводом «Топаз» в Донецке. Об этом сообщил мэр город Алексей Кулемзин.

«Куйбышевский район города остается под обстрелами», - указал он в своем Telegram-канале.

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Также кадры с места событий появились в распоряжении «Известий». На них видно как густой черный дым поднимается над предприятием.

За прошедшие сутки украинские войска снова нанесли удары по Донецку. Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, в результате одного из обстрелов оказалась обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков.

По последним данным, за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов погибли два человека, 13 пострадали.

Украина проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. 24 февраля на фоне обострения в регионе Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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