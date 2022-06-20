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В Госдуме назвали терактом удар ВСУ по «Черноморнефтегазу»

Депутат Госдумы Шеремет назвал терактом удар украинских войск по платформам «Черноморнефтегаза»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Удар по платформам «Черноморнефтегаза» со стороны Украины стоит расценивать как теракт. Об этом 20 июня заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Украина атаковала платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму. Спецоперация 20 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Атака на российские платформы — это теракт. По-другому это назвать сложно. Удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры и мирным гражданам», — цитирует его «РИА Новости».

Как сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в настоящее время работы на всех трех платформах предприятия временно приостановлены. Сейчас идет сброс газа из труб, чтобы остановить огонь. После окончания восстановительных работ добыча газа продолжится.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что подача газа в Крым осуществляется в штатном режиме. Он указал, что рисков в обеспечении полуострова газом нет.

«Газ пока в штатном режиме подается. У нас по поручению президента РФ проложена труба газовая с материка. Если сейчас в аварийном режиме мы приостановим откачку, то будет подача с материка. Газ полностью заменяет весь объем. То есть рисков никаких в газоснабжении для Крыма нет», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Украинские войска нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в понедельник, 20 июня. Это предприятие проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма.

По словам Аксенова, в результате удара ранены три человека, пять были спасены. В настоящее время продолжаются поиски еще семи человек.

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