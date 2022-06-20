Более 90 человек эвакуировали с платформ «Черноморнефтегаза»

Более 90 человек эвакуированы с буровых платформ «Черноморнефтегаза», подвергнутых атаке со стороны Украины. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также сообщил, что подтверждается информация о трех раненых и семи пропавших без вести после атаки на буровые платформы.

Ранее в этот же день сообщалось, что украинские вооруженные силы нанесли удар буровым платформам «Черноморнефтегаза». Позднее стало известно, что самый сильный удар пришелся по первой вышке, в которой находились 12 человек.

17 июня представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Украины намерены вернуть Крым военным путем.

По ее словам, при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные. Кроме того, в случае возвращения Крыма россияне, переехавшие на его территорию после воссоединения с РФ, будут выдворены.