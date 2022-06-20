На платформах «Черноморнефтегаза» во время удара ВСУ находились 109 человек

В момент нанесения удара украинскими ВС по буровым вышкам «Черноморнефтегаза», там находилось 109 человек. Об этом сообщил в понедельник, 20 июня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что самый сильный удар пришелся по первой вышке, в которой находились 12 человек, пять из них ранены. Поиски остальных на данный момент продолжаются.

К этому моменту эвакуированы 21 человек.

При этом подчеркивается, что несмотря на удары, газоснабжение Крыма не нарушено.

«Черноморнефтегаз» — предприятие, которое проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма.

Аксенов подчеркнул, что у полуострова есть материковая труба, которая при максимальной нагрузке может поставлять до 4 млрд кубометров газа.

Ранее в этот день стало известно о том, что Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Аксенов подчеркнул, что Минобороны РФ обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.