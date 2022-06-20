СКР возбудил дело по факту удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту атаки украинскими войсками на буровые нефтяные платформы «Черноморнефтегаза» Одесского месторождения, расположенные в акватории Черного моря. Об этом 20 июня сообщили в ведомстве.

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению», — говорится в сообщении.

В СКР также указали, что после удара ВСУ на платформе произошло возгорание. Семь человек пропали без вести.

Украинские войска нанесли удар по «Черноморнефтегазу» в понедельник. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, уже более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет указал, что удар по платформам «Черноморнефтегаза» со стороны Украины стоит расценивать как теракт.

По словам сенатора Совета Федерации от Крыма Ольги Ковитиди, в настоящее время произошедшее не представляет критической опасности для полуострова: газ в Крым подается в штатном режиме.

До этого, 17 июня, представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Украины намерены вернуть Крым военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные. Кроме того, в случае возвращения Крыма россияне, переехавшие на его территорию после воссоединения с РФ, будут выдворены.