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В Совфеде призвали одесситов сделать выводы после удара по платформам в Черном море

Сенатор Совфеда Ковитиди: руководству Украины неинтересны жизнь и здоровье одесситов
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Фото: gas.crimea.ru
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Удары вооруженных сил Украины по газовой платформе в Черном море неприемлемые, это акт агрессии не только в отношении крымчан, но и в отношении самих граждан Украины. Такое мнение, в понедельник, 20 июня, в беседе с «Известиями» выразила сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

Как отметила сенатор, произошедшее не представляет критической опасности для полуострова: газ в Крым подается в штатном режиме.

«Указанное месторождение находится на расстоянии 71 км от самой Одессы, а от Крыма — в 111 км, до Одессы намного ближе. Поэтому в случае, если бы этот чудовищный удар достиг своей цели, поверьте мне, последствия могли бы быть достаточно катастрофическими <...> Я считаю данные действия ВСУ неприемлемыми и расцениваю их как акт агрессии, совершенный не только в отношении крымчан, но и в отношении самих граждан Украины, в частности одесситов», — подчеркнула она.

По мнению Ковитиди, одесситы должны сделать соответствующие выводы, так как никому из руководства Украины, их жизнь и здоровье неинтересны. При этом она подчеркнула, что россияне более бережно относились к гражданам Украины, когда вопрос касался Запорожской и Чернобыльской АЭС.

Ковитиди добавила, что в ходе ликвидации последствий удара Министерство обороны РФ и работники «Черноморнефтегаза» провели слаженную работу .

Украина атаковала платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму. Спецоперация 20 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

О том, что Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», глава Крыма Сергей Аксенов заявил ранее в этот день. Он подчеркнул, что Минобороны РФ обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

При этом он отметил, что Крымский мост и сухопутная часть Крыма надежно прикрыты силами противовоздушной обороны (ПВО), полуострову ничего не угрожает.

Как заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, удар по платформам «Черноморнефтегаза» со стороны Украины стоит расценивать как теракт. Он отметил, что атакованы были объекты гражданской инфраструктуры и мирные граждане.

До этого, 16 июня, глава минобороны Украины заявил, что новое западное оружие позволит его стране вернуть Крым. Более того, в тот же день генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для ударов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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