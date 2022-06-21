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Семьям пострадавших в результате удара по буровым платформам выплатят пособия

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Семьям пострадавших в результате удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму выплатят федеральные и региональные пособия. Об этом во вторник, 21 июня, заявил спикер регионального парламента Владимир Константинов.

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«Будут выплачены пособия на федеральном уровне, на республиканском вне всякого сомнения. Люди без вести пропавшие, всегда остается надежда. Будем молиться, чтобы они оказались живы», — сказал он после заключительного заседания шестой сессии Госсовета Крыма.

Ранее в этот день советник главы региона Олег Крючков заявил, что в результате удара по буровым платформам могут быть жертвы. Он уточнил, что в Черном море продолжается поисковая операция, однако, по предварительным данным, спасти удалось не всех.

20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших были доставлены в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

На следующий день депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что буровые платформы, подвергшиеся атаке, будут восстановлены. Он добавил, что уровень защиты месторождений от возможных новых ударов повысят.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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