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В России отмечают День памяти и скорби

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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22 июня является памятной датой для россиян: в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Об исключительной важности Дня памяти и скорби рассказал «Известиям» военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

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«22 июня не просто так называется Днем памяти и скорби. Вообще, в целом можно сказать, что этот день разделил всю нашу историю, нашу судьбу как державы как государства. Россия же все-таки является правопреемницей Советского Союза. И этот день разделил нашу страну на до и после. Никогда уже после 22 июня 1941 года и Советский Союз, и современная Россия не могли быть прежними и развиваться так, как развивались. Я думаю, это понятно по объективным причинам», — отметил он.

Историк подчеркнул важность сохранения памяти о событиях тех лет и проведения различных мероприятий по этому случаю.

«Почему важно об этом помнить? Потому что ценой огромных усилий народ победил в Великой Отечественной войне. Но, как вы знаете, сейчас мы видим, что и в Восточной Европе, и в Западной Европе, и даже в самой Германии, которая приходила процесс денацификации, вот эти ростки нацизма, они все-таки пробиваются и находят себе дорогу постоянно. И с каждым годом и может быть с каждым месяцем, на примере современных событий на Украине мы видим, что это происходит все чаще и чаще», — указал Буранов.

По его словам, именно поэтому президент России Владимир Путин озвучивал цели о денацификации на Украине.

«Наследники победителей и наследники тех людей, которые 22 июня ценой своей жизни героически сдерживали противника, давая возможность другим нашим соединениям выходить в районы сосредоточения с десятикратно превосходящим противников, это пример и Брестской крепости, и авиации нашей, и танкистов, и многих других», — напомнил специалист.

В честь трагически погибших в результате боевых действий граждан по всей России будут проходить памятные мероприятия. «Известия» публиковали программу мероприятий ко Дню памяти и скорби 22 июня 2022 года.

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