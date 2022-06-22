Территории у посольства США в Москве присвоено название «Площадь ДНР»

Территория возле посольства США в Москве названа площадью Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в обнародованном 22 июня постановлении столичного правительства.

«Присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование «площадь Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

Ранее, 18 мая, депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса. 30 мая в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору наименования.

8 июня стали известны его результаты. Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики». Второе по популярности название — «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%), третье — «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%).

Отмечалось, что в случае, если вариант «Площадь Донецкой Народной Республики» наберет большинство голосов, дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики. Такое название депутаты Мосгордумы предложили присвоить территории у посольства Германии.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что муниципальный совет в австралийском Сиднее проголосовал за переименование улицы, где находится Генеральное консульство России, в Украинскую.

До этого, 22 апреля, стало известно, что часть улицы в Праге, где расположено посольство РФ, переименовали в улицу Украинских героев.

Новая волна переименований улиц на Украине и в некоторых других странах началась на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.