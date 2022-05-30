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В Москве началось голосование по выбору названия для площади у посольства США

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Фото: ТАСС/Сергей Петров
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Голосование о наименовании территории у посольства США в Москве стартовало в проекте «Активный гражданин», жители города могут выбрать из вариантов площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики или площадь Героя России Владимира Жоги. Об этом 30 мая сообщили на официальном сайте мэра столицы.

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Принять участие могут пользователи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Отмечается, что в правительство Москвы поступают многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия.

В случае, если вариант «площадь Донецкой Народной Республики» наберет большинство голосов, дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики, передает «Газета.Ru».

Назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса 18 мая предложили депутаты Мосгордумы. Кроме того, столичные парламентарии попросили присвоить посольству адрес на площади Защитников Донбасса.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что муниципальный совет в австралийском Сиднее проголосовал за переименование улицы, где находится генеральное консульство России, в Украинскую.

До этого, 22 апреля, стало известно, что часть улицы в Праге, где расположено посольство РФ, переименовали в улицу Украинских Героев.

2 марта канадский депутат Чарли Энгус выступил с предложением переименовать улицу в Оттаве, на которой находится посольство России, в честь президента Украины Владимира Зеленского.

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