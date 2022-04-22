В Праге переименовали улицу с посольством России в честь Украины

Часть улицы Коруновачни в Праге, где расположено посольство России в Чехии, переименована в улицу Украинских героев. Такое решение приняли власти столицы страны и муниципалитета шестого района Праги, установив 22 апреля табличку с новым названием.

Как сообщает сетевой портал Aktualne.cz, одновременно с этим было одобрено решение переименовать расположенный вблизи территории посольства РФ небольшой мост для автомобилей и пешеходов, проходящий над железной дорогой. Он теперь будет носить имя украинского сапера Виталия Скакуна, погибшего на Украине 24 февраля.

В апреле 2020 года районные власти Праги, несмотря на протесты общественности, перенесли с площади Интербригады в депозитарий памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Как заявила тогда представитель МИД РФ Мария Захарова, демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

В связи со спецоперацией России по защите Донбасса о переименовании улиц, на которых находятся посольства РФ, заговорили и в других странах. Так, 2 марта канадский депутат Чарли Энгус выступил с предложением переименовать улицу в Оттаве, на которой находится посольство России, в честь президента Украины Владимира Зеленского.

5 марта соответствующее решение приняла Рижская дума, заявив, что часть улицы Антонияс с посольством России в Латвии отныне будет называться улицей Независимости Украины, сообщал «Спутник Латвии». Несколькими днями ранее по аналогии поступили и власти Литвы. В Вильнюсе улица с посольством РФ получила название Героев Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.