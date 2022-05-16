Улицу, где находится генконсульство РФ в Сиднее, переименуют в Украинскую

Муниципальный совет одного из районов в Сиднее переименует Фуллертон-стрит, где располагается здание российского генконсульства, в Украинскую улицу. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-атташе посольства России в Австралии Илья Рощенков в понедельник, 16 мая.

«Действительно, муниципальный совет сиднейского района Вуллара проголосовал за переименование улицы Фуллертон, где находится генеральное консульство России, в Украинскую», — подтвердил Рощенков.

Он также отметил, что инициаторы этой идеи «забыли» посоветоваться с местными жителями, что по законодательству Австралии является необходимостью.

«Сейчас такой опрос запущен и, насколько нам известно, местные жители, мягко говоря, не в восторге от изменения исторического названия в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Не говоря уже о том, что им теперь придется срочно заняться переоформлением своих документов и перерегистрацией персональных данных», — подчеркнул дипломат.

Как сообщил телеканал ABC, решение рассматривается как «маленький, но символический протест» против Российской Федерации. По мнению телеканала, акцию поддержало украинское посольство в Австралии и иные организации, связанные с Украиной.

ABC сообщил, что план властей муниципалитета, кроме того, должен быть представлен Совету географических названий штата Новый Южный Уэльс, к чему относится Сидней.

В связи со спецоперацией России по защите Донбасса о переименовании улиц заговорили и в других странах. Так, 22 апреля стало известно, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, переименовали в улицу Украинских Героев. А 2 марта канадский депутат Чарли Энгус выступил с предложением переименовать улицу в Оттаве, на которой находится посольство России, в честь президента Украины Владимира Зеленского.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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