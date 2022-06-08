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В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства Германии в честь ЛНР

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Депутаты Мосгордумы в среду, 8 июня, предложили назвать территорию у посольства Германии «Площадью Луганской Народной Республики». Об этом в среду, 8 июня, говорится в Telegram-канале городской Думы.

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Они также поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России «Площадью Донецкой Народной Республики».

«С инициативой назвать в честь героев, уже восемь лет сражающихся с нацизмом, безымянную территорию в Пресненском районе, на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы, 18 мая выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: «Единая Россия», КПРФ, «Моя Москва» и «Справедливая Россия», — говорится в сообщении.

Ранее в среду стали известны итоги голосования о переименовании площади у посольства США. Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики. Второе по популярности название — Площадь Защитников Донбасса (31,54%), третье — Площадь Героя России Владимира Жоги (8,33%). Всего проголосовали 278 684 человека.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позитивно оценил итоговый вариант голосования нового названия площади, отмечает «Газета.Ru». Он также отметил, что ему, как жителю столицы, хотелось бы еще, чтобы в городе появилась и площадь Луганской Народной Республики.

Голосование проходило на портале «Активный гражданин» с 30 мая.

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