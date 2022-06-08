Москвичи выбрали название для территории у посольства США

Москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью Донецкой Народной Республики, сообщила мэрия столицы 8 июня.

«Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Как уточняет мэрия, в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.

Второе по популярности название — Площадь Защитников Донбасса (31,54%), третье — Площадь Героя России Владимира Жоги (8,33%).

Место, для которого выбирается название, располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Всего проголосовали 278 684 человек.

Голосование о наименовании территории у посольства США в Москве в проекте «Активный гражданин» стартовало 30 мая. Жители города могли выбрать из трех вариантов.

Назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса 18 мая предложили депутаты Мосгордумы. С такой инициативой выступили представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и депутатского объединения «Моя Москва». Они отметили, что такое название площади «отразит безусловную поддержку москвичами действий Вооруженных сил РФ».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такую идею неплохой.

Ранее началась волна переименований улиц на Украине и в некоторых других странах на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. Так, 16 мая стало известно, что муниципальный совет в Сиднее проголосовал за переименование улицы, где находится генеральное консульство России, в Украинскую. 22 апреля сообщалось, что часть улицы в Праге, где расположено посольство РФ, переименовали в улицу Украинских Героев.

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