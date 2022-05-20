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В Кремле поприветствовали идею о площади Защитников Донбасса в Москве

В Кремле поприветствовали идею о создании площади Защитников Донбасса в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 мая оценил предложение депутатов Мосгордумы назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса.

«Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, будет очень хорошо», — сказал он.

Ранее, 18 мая, четыре из пяти депутатских объединений в Мосгордуме — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва» — обратились к городскому правительству с инициативой назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса. В документе отмечалось, что ее появление на карте столицы «отразит безусловную поддержку москвичами действий Вооруженных сил РФ, а главное — представления жителей столицы о правде и исторической справедливости».

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Кроме того, столичные парламентарии попросили присвоить адрес на площади Защитников Донбасса посольству США в России.

До этого, 16 мая, сообщалось, что муниципальный совет в австралийском Сиднее проголосовал за переименование улицы, где находится генеральное консульство России, в Украинскую.

22 апреля стало известно, что часть улицы в Праге, где расположено посольство РФ, переименовали в улицу Украинских Героев.

Новая волна переименований улиц на Украине и в некоторых других странах началась на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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