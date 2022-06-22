Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 9,1%, побив рекорд с 1982 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Таким образом, уровень инфляции в мая вырос на 0,1% по сравнению с апрелем.

Кроме того, за май потребительские цены выросли на 0,7% после роста на 2,5% в апреле. При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 7,9% по сравнению с 7,8% месяцем ранее. За май цены по этому индексу выросли на 0,6%.

18 июня тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить протест против бездействия правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Люди жаловались на сокращение заработных плат и социальных выплат и требовали от правительства принять более решительные меры для поддержки населения.

Ранее, 16 июня, банк Англии спрогнозировал ускорение инфляции в Великобритании до 11% к октябрю этого года. Отмечается, что повышение инфляции в октябре отражает более высокие прогнозируемые цены на энергию для домашних хозяйств.

10 июня глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс сообщила, что пищевая промышленность Великобритании оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций. Кроме этого, по данным экспертов из NFU, высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий.

До этого, 16 мая, парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что, если британцы испытывают сложности из-за повышения стоимости жизни, им следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать. Однако она отметила, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.