Реклама
Прямой эфир
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 30 июня
Экономика
Рост тарифов на сотовую связь в РФ не превысит инфляцию
Экономика
IKEA сворачивает торговые точки на территории России
Мир
Один мирный житель погиб и 14 пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов
Мир
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 255 человек
Мир
Власти США решили уменьшить содержание никотина в сигаретах
Мир
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет
Мир
Во Франции отвергли ускоренную процедуру по вступлению Украины в Евросоюз
Мир
Захарова назвала махинацией вопрос о Молдавии и Украине в ЕС
Культура
В финал конкурса Рахманинова прошли композиторы старшего поколения
Экономика
Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года

Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет

Годовая инфляция в Великобритании достигла 9,1%, побив рекорд за 40 лет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 9,1%, побив рекорд с 1982 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Противогазовый пакет: чем могут обернуться санкции против газового сектора России
FT: Евросоюз и США готовят санкции против газового сектора России

Таким образом, уровень инфляции в мая вырос на 0,1% по сравнению с апрелем.

Кроме того, за май потребительские цены выросли на 0,7% после роста на 2,5% в апреле. При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 7,9% по сравнению с 7,8% месяцем ранее. За май цены по этому индексу выросли на 0,6%.

18 июня тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить протест против бездействия правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Люди жаловались на сокращение заработных плат и социальных выплат и требовали от правительства принять более решительные меры для поддержки населения.

Ранее, 16 июня, банк Англии спрогнозировал ускорение инфляции в Великобритании до 11% к октябрю этого года. Отмечается, что повышение инфляции в октябре отражает более высокие прогнозируемые цены на энергию для домашних хозяйств.

10 июня глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс сообщила, что пищевая промышленность Великобритании оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций. Кроме этого, по данным экспертов из NFU, высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий.

До этого, 16 мая, парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что, если британцы испытывают сложности из-за повышения стоимости жизни, им следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать. Однако она отметила, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022