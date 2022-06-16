Банк Англии спрогнозировал ускорение инфляции до 11%

Банк Англии прогнозирует ускорение инфляции в Великобритании до 11% к октябрю этого года. Об этом регулятор сообщил 16 июня.

«Инфляция ожидается выше 9% в следующие несколько месяцев и немного выше 11% в октябре. Повышение в октябре отражает более высокие прогнозируемые цены на энергию для домашних хозяйств», — сказано в сообщении.

В предыдущем своем прогнозе, опубликованном 18 мая, Банк Англии допускал появление двузначной инфляции в IV квартале 2022 года.

В рамках борьбы с инфляцией Банк Англии повысил ключевую ставку с 1 до 1,25%, что стало рекордом за последние 13 лет. При этом треть комитета по кредитно-денежной политике, принимавшего решение о ставке, голосовала за повышение до 1,5%.

Регулятор также ожидает падение ВВП на 0,3% во II квартале 2022 года, что также является более негативным прогнозом по сравнению майским.

18 мая бюро национальной статистики Великобритании зафиксировало самую высокую инфляцию в стране за 40 лет. По итогам апреля рост цен составил 9% против 7% в предыдущем месяце.

11 мая сообщалось, что в Британии продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания, что привело в итоге к кризису стоимости жизни.