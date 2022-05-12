Британские СМИ рассказали о кризисе стоимости жизни из-за растущих цен

В Великобритании продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания. В итоге в стране назрел кризис стоимости жизни, написала в среду, 11 мая, газета Sky News.

«Британским семьям рекомендовали привести свои финансы в порядок на фоне повышенного стресса из-за растущего кризиса стоимости жизни, который стал главной проблемой для людей по всей Великобритании», — говорится в материале.

Как отмечается, каждой второй семье приходится беречь газ и электричество, а также реже пользоваться автомобилем. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали к еще большей экономии.

«1,5 млн британских домохозяйств (одно из 20 от общего числа) вскоре столкнется со счетами за продукты питания и энергию, которые превысят их располагаемый доход после расходов на жилье», — отмечает издание со ссылкой на данные Национального института экономических и социальных исследований.

Ожидается, что Великобритания войдет в рецессию уже во второй половине этого года.

Ранее, 9 мая, исполнительный директор энергоснабжающей британской компании Scottish Power Кейт Андерсон заявила, что уже осенью годовые счета британцев за электричество возрастут до £2,9 тыс. (241 тыс. рублей), если оптовые цены на газ продолжат стремительный рост. В итоге британцы могут разориться или замерзнуть, так как у них не хватит средств на оплату счетов.

Андерсон подчеркнула, что рост цен на электричество и газ усугубился ситуацией на Украине и решением Лондона отказаться от энергоносителей из РФ в рамках санкций.

Запад усилил санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе также стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Как отметил 12 мая президент РФ Владимир Путин, авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями в результате удар приходится по народам Европы и США. Глава государства отметил, что в отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

Ситуация в Донбасса обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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