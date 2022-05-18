Инфляция в Великобритании в апреле побила рекорд за 40 лет

По итогам апреля, инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет: 9% против 7% предыдущего месяца. Соответствующая информация опубликована 18 мая на сайте бюро национальной статистики страны — Office for National Statistics.

Так, в апреле цены для потребителей повысились на 2,5% после мартовского увеличения на 1,1%.

Отмечается, что апрельский показатель достиг рекорда марта 1982 года, когда в Великобритании зафиксировали инфляцию в 9,1%.

Еще 11 мая сообщалось, что в стране продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания, что привело в итоге к кризис стоимости жизни. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация должна была ухудшиться: к концу года инфляции предсказали превышение 10%, поэтому британцев призвали еще к большей экономии.

Согласно статистическим данным бюро, индекс CPIH — инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья — вырос до 6,2 с 5,7% предыдущего месяца. За апрель цены по этому индексу выросли на 0,7%.

16 мая парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что, если британцы испытывают сложности из-за повышения стоимости жизни, им следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать. Однако она отметила, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

Согласно опросу издания Daily Mirror в апреле, более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. Отмечается, что часть семей отказывается от покупки вещей не первой необходимости или отменяет праздники. По данным издания, в стране появились и прецеденты неуплаченных арендных платежей, а также случаи, когда родители пропускают приемы пищи, чтобы их дети могли поесть.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

23 марта российский лидер заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Это стало ответом на усиление антироссийских санкций на фоне специальной операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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