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Mirror сообщил о 5 млн вынужденных выбирать между отоплением и едой британцах
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Mirror сообщил о 5 млн вынужденных выбирать между отоплением и едой британцах

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Более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. О таких данных по результатам опроса сообщило 25 апреля издание Daily Mirror.

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Опрос показал влияние кризиса на повседневные траты населения. Отмечается, что часть британских семей отказывается от покупки вещей не первой необходимости или отменяет праздники. По данным издания, в стране появились и прецеденты неуплаченных арендных платежей, а также случаи, когда родители пропускают приемы пищи, чтобы их дети могли поесть.

Помимо этого, беспокойство по поводу резкого роста счетов повлияло на психическое здоровье более половины опрошенных. Mirror сообщает, что это первый крупный опрос, опубликованный с тех пор, как в начале апреля взлетели цены на энергоносители и повысилась государственная страховка.

24 апреля The Telegraph привел данные, согласно которым, Великобритания потеряет порядка $7,96 млрд в результате введения антироссийских санкций. Отмечается, что анализ торговых мер показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Ранее в апреле стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

23 марта Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Это стало ответом на усиление антироссийских санкций в ответ на то, что 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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