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Британцы вышли на протест на фоне экономического кризиса в стране

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить протест против бездействия правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает The Guardian.

Активисты требуют от правительства и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять более решительные меры для поддержки населения.

Марш стартовал с улицы Портленд-плейс в 12:00 по местному времени (14:00 мск) и завершится на Парламент-сквер напротив Вестминстерского дворца. Протестующие идут с плакатами и баннерами с призывами к Джонсону и членам кабмина подать в отставку. На некоторых баннерах написано: «Покончить с топливной нищетой, немедленно утеплить дома».

Кроме того, люди жалуются на сокращение заработных плат и социальных выплат.

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16 июня банк Англии спрогнозировал ускорение инфляции в Великобритании до 11% к октябрю этого года. Отмечается, что повышение инфляции в октябре отражает более высокие прогнозируемые цены на энергию для домашних хозяйств.

10 июня глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс сообщила, что пищевая промышленность Великобритании оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций. Кроме этого, по данным экспертов из NFU, высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий.

В тот же день сообщалось, что в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince из-за высоких цен на энергоносители. Закрытие предприятия может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в стране.

16 мая парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что, если британцы испытывают сложности из-за повышения стоимости жизни, им следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать. Однако она отметила, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

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